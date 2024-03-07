الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من الداخلة إلى الخارجة.. قطار القوافل التعليمية يصل محطته الأخيرة غدًا

جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية

قال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادى الجديد، إن فريق القوافل التعليمية سيحاضر غدًا الجمعة طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية برعاية د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أضاف وكيل تعليم الوادي الجديد أنه جرى تجهيز قاعات وبث مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع طلاب المحافظة.

وأشاد وكيل التعليم بالإقبال المتزايد للطلاب على المحاضرات والتفاعل داخل القاعات بإدارة الخارجة التعليمية على مدار يومين متتاليين لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج، موجهًا الشكر لوفد القوافل لتعليمية بإشراف سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي، المشرف العام على القوافل التعليمية لجهدهم المبذول فى تقديم الدعم للطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وأكد وكيل تعليم الوادى الجديد أن أعمال تصفيات قطاع التعليم بالمحافظة ستختتم مسابقة تحدى القراءة العربى فى عامها الثامن.

وتعد المسابقة أكبر مشروع لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي وتهدف إلى غرس حب القراءة فى نفوس الطلاب واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.

أوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرت التصفيات على مستوى المدارس والإدارات التعليمية وجرى ختام التصفيات اليوم، على مستوى المديرية من خلال لجنة مشكلة لاختيار الأفضل للمشاركة بتصفيات الجمهورية على أن تعلن النتائج فى القريب العاجل. 

وكيل التعليم الوادي الجديد القوافل التعليمية الشهادتين الثانوية والإعدادية تقديم الدعم للطلاب

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