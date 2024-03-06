الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الأغلى" بإدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة "أنت الأغلى" التي تنظمها وزارتيِّ التربية والتعليم والشباب والرياضة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، يرافقه السيد بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور وفاء موسى، مدير عام إدارة النشء بوزارة الشباب والرياضة، وبمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية، وتوجيه عام التربية الرياضية بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف طلبة وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ومسابقات متنوعة من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى الطلاب، لافتًا إلى أن فعاليات المبادرة اليوم منفذة بمدرسة السلام الإعدادية الجديدة بالخارجة.

وكيل التعليم الوادي الجديد فعاليات انت الأغلى الابتدائية والإعدادية الأنشطة الرياضية والثقافية

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