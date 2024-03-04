الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة الوادي تطلق فعاليات الأسبوع البيئي بالتعاون مع جمعية تنمية وطن

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أطلقت جامعة الوادي الجديد فعاليات الأسبوع البيئي بالتعاون والتنسيق في قاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري للجامعة، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وحضر الحدث الدكتورة نجوي واعر وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور جمال حسن المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى وفد من رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير البرامج ورئيس مركز التنمية، ومدير إدارة البرامج، ومدير فرع جهاز شؤون البيئة بالوادي الجديد، والدكتورة فاطمة طه مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب، بالإضافة إلى طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن إحياء العمل البيئي والاهتمام بالبيئة من أهم الأنشطة في جامعة الوادي الجديد التي تتضامن مع كافة الجهات لإبراز الاهتمام بالبيئة، مؤكدًا على دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة نحو الاهتمام بجميع قضايا البيئة.
 

وأضافت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن أن شباب الجامعات هم أمل مصر ويجب عليهم أن ينقلوا رسائل التوعية البيئية إلى المحيطين بهم مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبيئة ليس رفاهية وإنما أسلوب حياة.

جامعة الوادي الجديد تشارك فى المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية 
 

وشارك الأستاذ الدكتور محمد خلف، استاذ توليد وأمراض نساء بكلية الطب في الجامعة، والدكتور وحيد فوزي عبد الرسول، مدرس المسالك البولية بكلية الطب بالوادي الجديد، في المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة اليوم ٢ مارس ٢٠٢٤.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

جامعة الوادي الجديد الاسبوع البيئي جمعية تنمية وطن العمل البيئي الاهتمام بالبيئة

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