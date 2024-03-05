الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي "دورنا" بمحافظة الوادى الجديد (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الأسبوع البيئي " دورنا " بجميع مراكز الشباب بالمحافظة فى إطار الدعم المستمر من الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

50 شابا وفتاة يشاركون في زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة

ونفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة في إدارة التنمية الشبابية بالمديرية ببروتوكول التعاون مع جامعة الوادي الجديد، بمشاركة 50 شابا وفتاة لزراعة الأشجار المثمرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بغرض تعزيز الوعي البيئي.

وبدأت فعاليات هذا الأسبوع بالعديد من الأنشطة وعلى رأسها الندوات والمبادرات والمسابقات واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، لتعزيز الوعي البيئي عند الشباب.

 وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن طلاب جامعة الوادي الجديد وأعضاء هيئة التدريس، شاركوا بفعالية في كافة الأنشطة وأبدوا اهتماما كبيرا ومسؤولية تجاه البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وكانت ردود الأفعال إيجابية ومشجعة، مما يعكس الوعي التاريخي والاجتماعي للجميع تجاه هذا القضية الهامة.

وأضاف مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الفعاليات شملت المناقشات حول فصل النفايات وإعادة تدويرها، وتوفير المياه، وزراعة الأشجار وحماية الحياة البرية، كما تم تنظيم محاضرات وندوات توعوية حول أثر التلوث البيئي على الصحة العامة والحياة البرية والبحرية.

الفعاليات تسهم فى رفع الوعى البيئي لدى كافة منسوبي الجامعة

وأوضح أن الفعاليات تسهم فى رفع الوعى البيئي لدى كافة منسوبي الجامعة، وبشكل خاص لدى الطلاب، وذلك من خلال تعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة، وتغيير سلوكياتهم الخاطئة وتعزيز الأفكار الإيجابية التى تساهم فى زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.

ووجه "شوقي" الطلاب بضرورة الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لمواردها ومقوماتها، وعدم الإخلال بالتوازن البيئي الذى يهدد أمن الوجود الإنساني، والمشاركة بإيجابية فى عمليات التنمية المستمرة.

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد الاسبوع البيئي دورنا لتنميه الشباب تعزيز الوعي البيئي ندوات توعوية التلوث البيئي

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