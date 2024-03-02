السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طرح سلع تموينية ولحوم طازجة بمنافذ الوحدات المحلية فى الوادى الجديد

جانب من المنافذ
جانب من المنافذ

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن طرح سلع تموينية وخضروات وفاكهة ولحوم طازجة بجميع منافذ الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمس بناءً على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتخفيفًا عن كاهل المواطنين، واستمرار توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، لافتًا إلى أنه أسهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة، كحماية للمواطنين من جشع التجار، واحتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو الواحد. 

كانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات بأسعار مخفضة، وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية، ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم، كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية، للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
جانب من المنافذ
الوادي الجديد طرح سلع تموينية وخضروات منافذ الوحدات المحليه توفير السلع الأساسية لاستقبال شهر رمضان المبارك تخفيف ا عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة

مواد متعلقة

مصرع شخص صدمه لودر بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد

انطلاق الملتقى الحرفى للفتيات لتعليم فن الخشب المطعم بالصدف والماركترى بالوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي الجديد يهنئ صاحبة المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم

"تعليم الداخلة": طفرة كبيرة فى الحركة التعليمية بالوادى الجديد 

وكيل "صحة الوادي الجديد" يحيل طبيبين بمركز باريس للتحقيق

لأول مرة بالمحافظات.. تشغيل 3 مكاتب صحة 24 ساعة بالوادي الجديد

"شباب الوادي الجديد" تنفذ برنامج التعليم المدني "التنمية.. المواطنة"

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد مبنى بيوت الطلبة بباريس

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود