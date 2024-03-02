مصرع شخص صدمه لودر بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد

لقي شخص مصرعه منذ قليل، اليوم السبت، في حادث سير بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الداخلة العام وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اليوم السبت، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام، بعد تعرض شخص لحادث سير بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة.

وتبين مصرع "عادل صلاح محمد السيد"، 42 عامًا، من قرية المطيعة التابعة لمحافظة أسيوط، بعدما صدمه لودر في منطقة شرق العوينات الاستثمارية، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

مصرع رضيعة دهستها سيارة بعد سقوطها من دراجة بخارية بالخارجة

كانت لقيت رضيعة مصرعها في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إثر سقوطها من دراجه بخارية وصطدمتها سيارة قادمة من الخلف لتلفظ أنفاسها الاخيرة على الفور، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الطفلة لمشرحة مستشفى الخارجة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفله رضيعة إلى مستشفى الخارجة العام جثه هامدة وتم ااتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين مصرع الطفلة أيسل محمد سيد إسماعيل 6 أشهر من مركز الخارجة بعد سقوطها من دراجة نارية بجوار كلية التربية بالخارجة وصطدمتها سيارة قادمة من الخلف فور سقوطها على الأرض.