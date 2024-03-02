السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص صدمه لودر بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه منذ قليل، اليوم السبت، في حادث سير بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الداخلة العام وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اليوم السبت، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام، بعد تعرض شخص لحادث سير بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة.

وتبين مصرع "عادل صلاح محمد السيد"، 42 عامًا، من قرية المطيعة التابعة لمحافظة أسيوط، بعدما صدمه لودر في منطقة شرق العوينات الاستثمارية، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

مصرع رضيعة دهستها سيارة بعد سقوطها من دراجة بخارية بالخارجة

كانت لقيت رضيعة مصرعها في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إثر سقوطها من دراجه بخارية وصطدمتها سيارة قادمة من الخلف لتلفظ أنفاسها الاخيرة على الفور، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الطفلة لمشرحة مستشفى الخارجة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفله رضيعة إلى مستشفى الخارجة العام جثه هامدة وتم ااتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين مصرع الطفلة أيسل محمد سيد إسماعيل 6 أشهر من مركز الخارجة بعد سقوطها من دراجة نارية بجوار كلية التربية بالخارجة وصطدمتها سيارة قادمة من الخلف فور سقوطها على الأرض.

حادث سير شرق العوينات الوادي الجديد سيارة الإسعاف مستشفى الداخلة العام وإبلاغ النيابة العامة جثة المتوفي

مواد متعلقة

انطلاق الملتقى الحرفى للفتيات لتعليم فن الخشب المطعم بالصدف والماركترى بالوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي الجديد يهنئ صاحبة المركز الثالث في مسابقة القرآن الكريم

"تعليم الداخلة": طفرة كبيرة فى الحركة التعليمية بالوادى الجديد 

وكيل "صحة الوادي الجديد" يحيل طبيبين بمركز باريس للتحقيق

لأول مرة بالمحافظات.. تشغيل 3 مكاتب صحة 24 ساعة بالوادي الجديد

"شباب الوادي الجديد" تنفذ برنامج التعليم المدني "التنمية.. المواطنة"

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد مبنى بيوت الطلبة بباريس

استعدادات "الأوقاف" لاستقبال شهر رمضان بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

على طريقة رونالدو.. شبح الإيقاف يطارد حجازى فى الدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: إسرائيل تطلق موجة استعمار عاتية فى الضفة الغربية

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر