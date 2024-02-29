الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شباب الوادي الجديد" تنفذ برنامج التعليم المدني "التنمية.. المواطنة"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، والمتمثلة في الإدارة المركزية بإدارة البرلمان والتعليم المدني وبالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني، تحت شعار "التنمية، المواطنة، الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 50 مشاركا، حيث يكون البرنامج على مدار خمسة أيام بمركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة.

وتناول المدرب محمد سعيد حسن احمد، بإعداد البرنامج وتعريفه خطوة بخطوة للكوادر الشبابية، وفي بداية الفعاليات أكد أن برنامج التعليم المدني يعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم الشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة، والتركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته

وأضاف سعيد، أن البرنامج يتضمن أيضًا دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته، ويقدم للمشاركين المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

كما أضافت الفعاليات بأن برنامج التعليم المدني يتستهدف تنمية مهارات الشباب القيادية والتواصلية، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع لتؤهلهم مستقبلا.

ويهدف البرنامج إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدي الشباب، وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر، والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة، وجاء بتكثيف الجهود المبذولة من القيادات المرموقة من وزارة الشباب والرياضة.

 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد الإدارة المركزية برنامج التعليم المدني لإعداد جيلا واعيا تثقيف وتدريب وتعليم الشباب

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