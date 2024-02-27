الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تطلق عدة ندوات لتعزيز الوعي السياسي بمراكز شباب الوادي الجديد

جانب من الندوات
جانب من الندوات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد فعاليات وندوات عن "الوعي السياسي" بجميع مراكز الشباب ضمن خطة أنشطة المديرية، وذلك لترسيخ المفاهيم المتعلقة بالانتماء للوطن ورفع الوعي السياسي واحترام النظام والقانون.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

ندوة تثقيفية عن الوعي السياسي لطلائع مركز شباب العوينة

وبدأت أولى الفعاليات بمركز شباب العوينة، حيث نفذ المركز ندوة تثقيفية عن الوعي السياسي لطلائع المركز بمشاركة 20 عضوا، حاضر الندوة السيد أحمد محمود حسنين مدير الإدارة التعليمية سابقا، وأكد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من الوعي السياسي هو إدراك الفرد للمعرفة والمعلومات والقضايا السياسية على المستوى المحلي والعالمي، بغرض ترسيخ مفاهيم متعلقة بالانتماء للوطن ورفع الوعي السياسي واحترام النظام والقانون.

وأشار شوقي أيضا عن دور المؤسسة التعليمية فهي النواة التربوية والأساسية في تأهيل النشئ وفقا للقواعد الأخلاقية والسلوكية لتنمية الوعي السياسي مؤكدا على أهمية  تنمية المواطنة للنشء وتوفير سبل الاستثمار الواعي للنشء وتوفير المناخ المناسب لتفعيل الدور السياسي للنشء.

"الشباب والرياضة" تنفذ ورشة حرفية فى فن الكروشيه بمركز شباب الزهور بقطاع الخارجة 

 

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد الممثلة في إدارة التنمية الشبابية، ورشة حرفية للفتيات بعنوان " علمني حرفة" ضمن خطة أنشطة أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 20 فتاة، على مدار 3 أيام

وبدأت فعاليات اليوم لورشة الكروشيه بإشراف المدربة سهير فاروق محمد حسن خبيرة فن الخياطة والكروشية بالوادي الجديد، بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشيه ومعرفة الأدوات المستخدمة، وأنواع الخيوط والإبر وطرق إستخدامها واهم غرز الكروشيه وكيفية تنفيذها والتي تصل الى حوالي 20 نوعا مع شرح لكل خطوة كيفية قراءة البترونات في الكروشيه.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الهدف الأساسي لهذه الورش هو دعم الشباب والفتيات من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم وتسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين

جانب من الندوات
جانب من الندوات
جانب من الندوات
جانب من الندوات
مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد فاعليات وندوة الوعي السياسي لترسيخ المفاهيم النظام والقانون

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