الإثنين 26 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك بفعاليات الدورة الـ16 لجائزة "خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشارك احتفالية جائزة ال خليفه

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بفعاليات احتفالية تكريم الفائزين بالدورة الـ ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم.

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية والتي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور، تعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات وتوفير نقطة إلتقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميًا.

كما ثمن المحافظ جهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والتي بلغ حصاد نتائجها 3 ملايين نخلة حتى الآن.

 

محافظ الوادي الجديد احتفالية تكريم الفائزين لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الابتكار الزراعي دولة الإمارات تعزيز الأساليب العلمية الحديثة

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