استعدادًا للشهر الكريم.. محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض "أهلًا رمضان"

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، عددًا من معارض (أهلًا رمضان) بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مخفضة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، يرافقهما المهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، والسيد جهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة وتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة؛ لاستيعاب احتياجات المواطنين.

وكلّف مديرية التموين بالتنسيق مع كبار التجار لتفعيل مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك، كما شدد على الالتزام ببيع السكر في الأسواق بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، ومتابعة أرصدة السلع التموينية، والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة.

إقبال كثيف من المواطنين على معارض اهلا رمضان

شهدت محافظة الوادي الجديد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على معارض "أهلا رمضان"، حيث تم عرض جميع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ونظمت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد 14 معرضًا لـ"أهلا رمضان" في مراكز المحافظة الخمس، حيث تم عرض جميع السلع الغذائية والخضروات واللحوم الحمراء بأسعار مخفضة.

اماكن معارض أهلا رمضان

وأعلنت مديرية التموين عن أماكن معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الوادي الجديد، وتتواجد في الأماكن التالية: معرض رئيسي في شارع الجمهورية أمام مديرية التموين، سوبر ماركت هارمل في حي البساتين، سوبر ماركت الرحمة في حي البساتين، مول المصرية في حي البساتين، سوبر ماركت أولاد حمام في ميدان الشعلة، منفذ أمان في شارع صلاح سالم، وسوبر ماركت أولاد الضمراني في سوق الخارجة، سوبر ماركت جملة سلطان في شارع وصفي، المعرض الرئيسي في مول المصرية في ميدان المستشفى أمام إدارة تموين الداخلة، مول المصرية في مدينة موط الداخلة، مول المصرية في مدينة بلاط، مول المصرية في مدينة باريس، المعرض الرئيسي في السوق الحضارية بجوار سنترال الفرافرة، ومول المصرية في مدينة الفرافرة.

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