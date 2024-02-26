لجنة مشروعات التغذية المدرسية بالوادي الجديد تفتتح أماكن تجهيز الوجبات المطهية

افتتحت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية بتعليم الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أماكن تجهيز الوجبات المطهية وذلك عقب الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير وفق التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي مؤسسة ”تكافل".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.



تتضمن اللجنة المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، السيد محمد منير العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين، والدكتورة علا عز الدين عاشور مدير عام الطب الوقائى بقطاع الصحة وبحضور مدير إدارة التغذية بالمديرية.

وأعرب المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن وافر التقدير للجهود المبذولة والتعاون المثمر فى رفع كفاءة أماكن تجهيز الوجبات المطهية للطلاب من مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكري بالخارجة، وطلاب التعليم الفنى المقيمين بمقر مبنى بيوت الطلبة بالخارجة، حيث تم إمداد مكان الطهى بعدد من الأدوات والمعدات اللازمة للعمل.

تعليم الوادى الجديد يشارك اللقاء الثانى لتوعية العاملين والطلاب بمجابهة الأزمات



وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه وفق التوجيهات الوزارية ومن خلال أمانة مجلس الوزراء فى إطار تعزيز الجاهزية بمجال إدارة الأزمات والكوارث، شارك مجموعة من العاملين والطلاب من جميع الإدارات التعليمية، اللقاء التوعوى الثانى لرفع الوعى ونشر ثقافة التصرف والتعامل مع حالات الأزمات والكوارث.

جاء ذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور منسق الأزمات والكوارث بالمديرية وإداراتى الأمن والتخطيط الاستراتيجي.



يهدف البرنامج إلى تدريب المستهدفين على كيفية الاستعداد للكوارث ومواجهتها واكتساب مهارة كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

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