الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد يعقد لقاء استعدادا لشهر رمضان

وكيل الصحة أثناء
وكيل الصحة أثناء الاجتماع

عقد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري إدارات الديوان العام بالمديرية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حيث وجه بضرورة الانضباط الإداري بين جميع العاملين، وضرورة تقديم تقرير عقب القيام بالمأموريات بالإفادة بما تم بالمأمورية، وإعداد خطة مرور قابلة للتنفيذ شهرية لمديري الإدارات الفنية، وربط حافز الأداء الشهري بتقارير المرور بعد العرض على وكيل الوزارة.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إعداد خطة من اليوم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة نواقص الادوية والمستلزمات والتواصل المستمر مع الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير المتطلبات، ومتابعة موقف الأجهزة الطبية وعقود الصيانة لجميع الأجهزة بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة موقف السيارات بالحملة الميكانيكية.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد اجتماع مديرى ادارات استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك إعداد خطة

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