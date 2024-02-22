الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعيين الدكتور هشام هارون وكيلا لـ"صحة الوادي الجديد"

الدكتور هشام هارون
الدكتور هشام هارون مدير الشؤن الصحية الجديد بالوادي

صدر اليوم الخميس، قرار وزير الصحة والسكان، رقم 65 لسنة 2024، بتكليف الدكتور هشام بكر هارون مديرًا لـالشئون الصحية بالوادى الجديد ، للعمل وكيلًا للمديرية المذكورة، وذلك لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أيهما أقرب.

جدير بالذكر أنّ الدكتور هشام بكر هارون، كان يشغل وظيفة مدير ادارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، وجاء تكليفه بمنصبه الجديد، خلفا للدكتور أحمد محروس، وكيل المديرية الأسبق.

قوافل طبية مجانية لمرضي القلب

 

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ قوافل طبية مجانية للأطفال مرضى القلب التى تبدأ عملها اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمقر مستشفى الخارجة التخصصي ويشارك فيها كبار الأساتذة والاستشاريين فى أمراض قلب الأطفال والجراحات الدقيقة للأطفال، حيث يتم توقيع الكشف الطبي ومناظرة الحالات فى الفترة الصباحية وتوقيع الكشف الطبي بأشعة الايكو وإحالة الحالات التى تحتاج إلى جراحة إلى مستشفى أبو الريش للأطفال.

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وزير الصحة والسكان القرار رقم 65 تكليف الدكتور هشام بكر هارون مديرا لمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد

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