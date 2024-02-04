صحة الوادي الجديد: التعاقد مع 7 أطباء جدد للعمل بمستشفى حميات الخارجة

تعاقد الدكتور أبو بكر محمود أبو بكر مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، مع 7 أطباء أطفال للعمل بمستشفى حميات الخارجة وتغطية العمل على مدار 24 ساعة للعمل بالعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية لتقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل لمواطني المحافظة الكرام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف دكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجى بمحافظة الوادى الجديد، وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.



وعلى الفور، تم عقد إجتماع اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع الأطباء المتعاقدين لتكليفهم بالأعمال المنوطة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العيادة الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية تبدأ بالعمل فعليًا اعتبارًا من صباح الاثنين 5 فبراير 2024.



وتهيب مديرية الشئون الصحية، بالمواطنين عند وجود أى استفسار أو شكاوى التفضل بالإتصال على الأرقام التالية:

مدير خدمة المواطنين: 01004522700

مدير الخدمة الاجتماعية: 01008214283

دورة تدريبية للفرق الطبية بالوادي الجديد

وقامت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، بتنفيذ دورة تدريبية للفريق الطبى بالإدارات الصحية (تمريض) للتدريب على اساسيات عمل ممرضة تنظيم الاسرة لرفع مستوى مقدمى الخدمة من الممرضات، حيث تم تدريب عدد 20 ممرضة، بناءً على تعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بشأن رفع كفاءة الفرق الطبية لتنظيم الأسرة، والدكتورة سحر عبدالستار محمد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.



وقام بالتدريب كل من الدكتورة سحر محفوظ المشرف الطبى لتنظيم الأسرة، والدكتورة رباب أحمد محمد مسئول تنظيم الأسرة بإدارة الخارجة، والسيدة نجلاء أحمد طه مشرفة ممرضات تنظيم الأسرة.