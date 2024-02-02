الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم منافذ ليلية متنقلة تجوب قرى مركز الخارجة بالوادي الجديد

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

وسط إقبال كثيف من المواطنين، واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إقامة منافذ لبيع وطرح السلع التموينية المخفضة بالقرى التابعة لمركز الخارجة من خلال منافذ متنقلة ليلية تجوب قرى المركز.
وقال محمد ناصر عباس، أمين  مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، إن أمانة المركز نفذت سلسلة المبادرات المجتمعية وذلك بتنظيم مبادرة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقريتي "الجزائر وفلسطين"  التابعة لمركز الخارجة.
وأوضح أن المنافذ تطرح أكياس معبأة سلع تموينية ( سكر - زيت - أرز - مكرونة - شعيرية ) تباع بأسعار مخفضة   بـ100 جنيه للكيس الواحد وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لخدمة جميع فئات المجتمع ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

 

وكانت قد دشنت أمانة الحزب بمركز الخارجة، منافذ لبيع وطرح السلع التموينية المخفضة بالقرى النائية والمحرومة التابعة لمركز الخارجة من خلال منافذ متنقلة.
قال محمد ناصر عباس، أمين  مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، إن أمانة المركز نفذت  سلسلة المبادرات المجتمعية وذلك بتنظيم مبادرة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية "صنعاء"  التابعة لمركز الخارجة.
وأوضح محمد، أن المنافذ تطرح أكياس معبأة سلع تموينية ( سكر - زيت - أرز - مكرونة - شعيرية ) تباع بأسعار مخفضة   بـ100 جنيه للكيس الواحد وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لخدمة جميع فئات المجتمع ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد إقامة منافذ طرح السلع التموينية المخفضة منافذ متنقلة ليلية أكياس معبأة

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