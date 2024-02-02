"سوق بكل قرية" للقضاء على ارتفاع الأسعار واحتكار السلع بالوادي الجديد

نجحت محافظة الوادي الجديد في الفترة الاخيرة من تنفيذ مجموعة الأسواق الدائمة في بعض قرى المحافظة، للتغلب على ارتفاع الاسعار واحتكار السلع واختفاءها من المحال التجارية وعرضها للجمهور في الأسواق بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، تخفيفا عن كاهل الأسر الواحاتية برعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

في مركز الخارجة، أكد جهاد المتولي، رئيس المركز والمدينة، أنه تم تنفيذ شوادر ومنافذ كبرى بالميادين العامة لعرض السلع الغذائية والتموينية والخضر والفاكهة واللحوم والاسماك أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلا عن المنافذ المتحركة بالقرى المحرومة والنائية والبعيدة، كما سيتم تنفيذ معارض أهلا رمضان خلال أيام لتواجد كافة السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأضاف المتولي أنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع كسوق مفتوحة للمواطنين لعرض منتجاتهم وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة، وهو ما لاقى إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة على منتجات الألبان والدواجن والخضر والفاهمة واللحوم والاسماك، والتى يتم طرحها بأسعار تنافسية للمواطنين.

وفي مركز الداخلة، أكد اللواء ياسر كمال رئيس المركز أنه يتم فتح المنافذ التابعة للوحدات المحلية بصفة يومية بجميع قرى المركز والمرور عليهم بصفه دائمة للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية، أبرزها السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك تواجد الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة والاسماك بأسعار مخفضة، وعرض منتجات الصوب الزراعية الأورجانيك أمام المواطنين بصفة مستمرة وبأسعار مخفضة.

أسواق أسبوعية للمواطنين في الوادي الجديد

وأضاف كمال، أنه جرى تنفيذ أسواق أسبوعية للمواطنين لعرض جميع منتجاتهم أمام الجمهور وبيعها بأسعار تتناسب مع متطلبات الاسواق وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسواق، مؤكدا أن هذه الأسواق تقضي على ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الفرافرة، إنه يتابع بصفه دائمة المرور على الأسواق بجميع قرى المركز، للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة، موجها بتواجد وتوافر كافة المنتجات والسلع التي تحتاجها الأسر الواحاتية في هذه الاسواق وخاصة منتجات الصوب الزراعية التي نجحت بشكل كبير فى خفض أسعار الخضر والفاكهة، وذلك بعد التوسع الكبير فى أعداد الصوب الزراعية بجميع المزارع والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

ويتابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، موقف السلع والمنتجات الغذائية بصفة مستمرة بجميع الاسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة والاماكن الخاصة بوزارة التموين للاطمئنان على توافر كافة السلع وعرضها للجمهور، حيث شدد على استمرار تدفق منتجات الصوب الزراعية بالأسواق، من خلال المنافذ التى أقامتها الأجهزة التنفيذية بالمدن والقرى بجميع مراكز المحافظة الخمس.



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