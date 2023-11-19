الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من أهالي الوادي الجديد على منافذ بيع السلع الغذائية (صور)

جانب من توافد المواطنين
جانب من توافد المواطنين على منافذ السلع الغذائية

توافد عدد كبير من أهالي الوادي الجديد على منافذ بيع السلع والخضر والفاكهة الموجودة بجميع مراكز المحافظة وبأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع المدن والمراكز بالمحافظات.


وتواصل الحكومة المصرية جهودها للتخفيف عن المواطنين في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متتابعة يشهدها الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق مبادرة لـ تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق.


وأكد بعض المواطنين، أن هذه المبادرات جاءت في وقتها لجميع أهالي المحافظة، مؤكدين أن المبادرة تأتي في إطار محاولة الحكومة احتواء التضخم، خاصة في السلع الاستراتيجية وللتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وتابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منافذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس والفرافرة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة استمرارية المنافذ وعدم خلوها من جميع الأصناف وكذلك متابعة الأسعار بصفه مستمرة.

واطمئن محافظ الوادي الجديد خلال متابعته، على توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار مبادرة  رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين، ووجه بالتوسع في إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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