وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور حنان مجدي نائب المحافظ.

واستهل اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للجميع لما لمسه من تعاون ملموس في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وخلال اللقاء جرى مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة طرحها وكيل التعليم بالمحافظة على الحضور:



- التوسع في زراعة عقل التوت بمدارس المحافظة ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لإحياء صناعة الحرير مع التوجيه بالمتابعة الميدانية لما يتم بهذا الشأن.

- فتح باب التظلمات من نتائج صفوف النقل فى جميع الإدارات التعليمية لمدة 15 يوما وتسهيل كافة الإجراءات أمام أولياء الأمور.

- تحليل نتائج الشهادة الإعدادية والبدء في تنفيذ برامج علاجية للطلاب دون المستوى في جميع الإدارات التعليمية مع تقديم كافة سبل الدعم لهم لتحسين مستواهم.

-تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس في جميع الإدارات التعليمية وخاصة المناطق النائية والبعيدة والتواجد بالمدارس من قبل المتابعين والاطمئنان على إجراءات الصيانة البسيطة والأمن والسلامة في إطار الاستعداد للفصل الدراسي الثاني وحال وجود أي مشكلات يجري تذليلها بشكل فوري.

وفي ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.

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