الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وكيل التعليم يجتمع
وكيل التعليم يجتمع مديري الادارات عبر الفيديو كونفرانس

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور حنان مجدي نائب المحافظ.

واستهل اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للجميع لما لمسه من تعاون ملموس في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وخلال اللقاء جرى مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة طرحها وكيل التعليم بالمحافظة على الحضور: 

- التوسع في زراعة عقل التوت بمدارس المحافظة ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لإحياء صناعة الحرير مع التوجيه بالمتابعة الميدانية لما يتم بهذا الشأن.
- فتح باب التظلمات من نتائج صفوف النقل فى جميع الإدارات التعليمية لمدة 15 يوما وتسهيل كافة الإجراءات أمام أولياء الأمور.
- تحليل نتائج الشهادة الإعدادية والبدء في تنفيذ برامج علاجية للطلاب دون المستوى في جميع الإدارات التعليمية مع تقديم كافة سبل الدعم لهم لتحسين مستواهم.

-تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس في جميع الإدارات التعليمية وخاصة المناطق النائية والبعيدة والتواجد بالمدارس من قبل المتابعين والاطمئنان على إجراءات الصيانة البسيطة والأمن والسلامة في إطار الاستعداد  للفصل الدراسي الثاني وحال وجود أي مشكلات يجري تذليلها بشكل فوري.

وفي ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.

IMG-20240201-WA0008
IMG-20240201-WA0008
IMG-20240201-WA0009
IMG-20240201-WA0009
IMG-20240201-WA0007
IMG-20240201-WA0007
وكيل التعليم الوادي الجديد اجتماعا موسعا الإدارات التعليمية تعاون ملموس أعمال إمتحانات زراعة عقل التوت نتائج الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

"تعليم الوادى الجديد" يعلن نتائج مسابقتى نشرة الأخبار المصورة والقصة القصيرة

وفد من جامعة الوادى الجديد يزور معرض الكتاب فى دورته الـ55

"تعليم الوادى الجديد" يختتم برنامج التأهيل التربوي للمعلمين

"تعليم الوادي الجديد" تُنظم دورة تدريبية لمدرسي اللغة الإنجليزية

محافظ الوادى الجديد: إنشاء "سكرتارية طبية" بمدارس الثانوى الفنى

"إعلام الداخلة" ينظم احتفالية بعيد الشرطة وثورة 25 يناير (صور)

«أطباء الجمهورية الجديدة » بجامعة الوادى الجديد يختتم فعالياته بمشاركة جامعات الصعيد

وزيرة التخطيط تتفقد العاصمة الإدارية وحديقة 30 يونيو بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

مكالمة 8 دقايق.. خال الطبيبة المتوفاة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟