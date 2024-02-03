تعليم الوادي الجديد يشارك فعاليات تكريم متطوعي مبادرة "حياة كريمة"

شارك المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، بحضور جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة، محمد العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة “حياة كريمة” وذلك بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ.

يأتي الحفل تقديرا لمجهودات الشباب المتطوعين بالمبادرة من شباب المحافظة خلال عام 2023.

وأعرب وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن بالغ سعادته للمشاركة في الحفل لحياة كريمة والتي تعد من المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الشباب المتطوعين والتقاط الصور التذكارية.



وكيل التعليم يجري اجتماع مع مديري المدارس

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستهل اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للجميع لما لمسه من تعاون ملموس في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وخلال اللقاء جرى مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة طرحها وكيل التعليم بالمحافظة على الحضور:

- التوسع في زراعة عقل التوت بمدارس المحافظة ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لإحياء صناعة الحرير مع التوجيه بالمتابعة الميدانية لما يتم بهذا الشأن.

- فتح باب التظلمات من نتائج صفوف النقل في جميع الإدارات التعليمية لمدة 15 يوما وتسهيل كافة الإجراءات أمام أولياء الأمور.

- تحليل نتائج الشهادة الإعدادية والبدء في تنفيذ برامج علاجية للطلاب دون المستوى في جميع الإدارات التعليمية مع تقديم كافة سبل الدعم لهم لتحسين مستواهم.

- تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس في جميع الإدارات التعليمية وخاصة المناطق النائية والبعيدة والتواجد بالمدارس من قبل المتابعين والاطمئنان على إجراءات الصيانة البسيطة والأمن والسلامة في إطار الإستعداد للفصل الدراسي الثاني وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فوري.

وفي ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.