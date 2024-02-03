"رياضة الوادي الجديد" تُنفذ دوري ثقافي بمراكز الشباب

ينظم مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، دوري ثقافي مميزًا بعنوان "معلومات عامة"، ضمن إطار فعاليات الخطة التنفيذية للشباب للعام المالي 2023 - 2024.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإشراف السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، حيث نظم مركز شباب مرزوق اليوم الدوري الثقافي تحت عنوان معلومات عامة لإتاحة الفرصة للشباب لاختبار معرفتهم ومهاراتهم في مجموعة متنوعة من المجالات الثقافية من خلال مجموعة من الأسئلة المثيرة والتحديات المثيرة.

وشهد الدوري حضورًا مميزًا من قبل الشباب المحلي والشباب المهتمين بالمعرفة والثقافة حاضر فيها ٢٠ مشارك، بالإضافة إلى وجود المدير التنفيذى للمركز.

يأتي هذا الدوري ضمن جهود مركز شباب مرزوق لتنويع الأنشطة الشبابية وتشجيع الشباب على المشاركة في فعاليات ثقافية تعزز معرفتهم وتطوير مهاراتهم، ويساهم أيضًا في تعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل بين أفراد المجتمع المحلي.

وأشار بهاء شوقى مدير عام المديرية، إلى أن الدوري الثقافي يهدف الى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي، ونشر الوعي الثقافي بين الشباب والعناية والاهتمام بالشباب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم ورفع مستوى المهارات واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة.

الشباب تُطلق الفوج الرابع من رحلات "اعرف بلدك"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك بمشاركه 50 مشارك، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحيه التاريخية بالمحافظة.

جانب من الدوري الثقافي