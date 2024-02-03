محافظ الوادى الجديد يشارك بالمؤتمر التمهيدى لـ"تطبيقات السياحة الصحية"

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر التمهيدي "تطبيقات السياحة الصحية"، صباح اليوم، في إطار الاستعداد لإقامة المؤتمر المقرر عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية في مارس المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ورئيس المؤتمر، ولفيف من المسئولين المعنيين.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، خلال كلمته، أن المحافظة اتخذت خطوات جادة لتنشيط السياحة العلاجية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وثقل مكانة مصر كمقصد أساسي على خارطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في ظل الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وبيئية تؤهلها للمنافسة العالمية ضمن الوجهات السياحية الأشهر بهذا المجال.

كما استعرض، خلال كلمته، أبرز الإمكانات والمزارات المتاحة والجهود والمبادرات المُنفذة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلاءم مع خطة الجذب السياحي للمحافظة.

جانب من المؤتمر