محافظ الوادي الجديد يوجه بتفيذ الخيمة البدوية التي تحمل الطابع الواحاتي بالعاصمة الجديدة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، اليوم، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ وجّه بسرعة تنفيذ الخيمة البدوية المقامة على 480م٢ بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، ومراعاة الهوية البصرية في المباني الحكومية المختلفة، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري للمحافظة.

كما وجّه بعمل مطبات صناعية بمحور 30 يونيو الدائري؛ للحد من سرعة القيادة والحفاظ على سلامة المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يشارك بالمؤتمر التمهيدي "تطبيقات السياحة الصحية "



شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر التمهيدي "تطبيقات السياحة الصحية" في إطار الاستعداد لإقامة المؤتمر المقرر عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية في مارس القادم، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والسفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس المؤتمر، ولفيف من المسئولين المعنيين.

وأوضح المحافظ في كلمته أن المحافظة إتخذت خطوات جادة لتنشيط السياحة العلاجية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وثقل مكانة مصر كمقصد أساسي على خارطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في ظل الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وبيئية تؤهلها للمنافسة العالمية ضمن الوجهات السياحية الأشهر بهذا المجال.

كما استعرض خلال كلمته أبرز الإمكانات والمزارات المتاحة والجهود والمبادرات المُنفذة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلائم مع خطة الجذب السياحي للمحافظة.

نحو "بيئة مؤسسية آمنة": انطلاق برنامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة "بيئة مؤسسية آمنة" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة التطوير المؤسسي ورفع القدرات الرقمية للعاملين.

وأوضح الزملوط أن البرنامج يستهدف تدريب 100 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات على حماية وأمن المعلومات ومواجهة حروب الأجيال الحديثة على الأمن القومي وجرائم القرصنة واختراق نظم المعلومات، لتأهيل بيئة العمل المؤسسي الحكومي بكافة عناصرها بما يواكب التحول الذكي في الحكومات والمؤسسات.

محافظ الوادي الجديد بتفقد العاصمة الجديدة بالخارجة

محافظ الوادي الجديد بتفقد العاصمة الجديدة بالخارجة

محافظ الوادي الجديد بتفقد العاصمة الجديدة بالخارجة