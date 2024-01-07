الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صحة الوادي الجديد" تشن حملات مكثفة على محال بيع الأغذية بمراكز المحافظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بالإشتراك مع مراقبي الإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على محال بيع وتداول الأغذية بمراكز باريس والداخلة والفرافرة وبلاط والخارجة، والتي أسفرت عن إعدام كميات من الأغذية المتنوعة متغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 3 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية.

مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بمحلات بيع وتداول الأغذية

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، في بيان اليوم الأحد، أن الحملات تم تنفيذها من خلال إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، مشددا على المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بمحلات بيع وتداول الأغذية حفاظًا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب الصالح للإستهلاك الآدمي.

وعلى صعيد آخر - بدأ قطاع تعليم الوادي الجديد، تنظيم برنامج تدريبي على الامتحانات لطلاب صفوف النقل، عبر المنصة التعليمية "تعلم معنا".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز، إنه من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، تم البدء في تنفيذ برنامج تدريبي للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي عبر المنصة التعليمية "تعلم معنا"، بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية ومجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوي الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة.

وأشار عبد العزيز، إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب ليلة الإمتحان على حل مجموعة من النماذج الإمتحانية والمراجعة النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة، مؤكدا دعمه الدائم والمتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب لتحقيق التفوق والنتائج المتميزة.

الإدارات الصحية حملات الأغذية الداخلة الاشتراطات الصحية

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