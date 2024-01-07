الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية": خطة المنظمة للتدريب في 2024 تلبي احتياجات الدول العربية

العربية للتنمية الإدارية
العربية للتنمية الإدارية

أكد مدير إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية طارق البقلي، أن خطة المنظمة للتدريب في عام 2024 تلبي احتياجات الدول العربية في المجالات المختلفة وتأتي استكمالًا لبرامج التدريب المكثفة التي نظمتها في عام 2023.

وقال البقلي  إن المنظمة أخذت في اعتبارها في تصميمها لخطة برامج التدريب خلال عام 2024 التحديات الإدارية والمالية التي تواجه الوطن العربي والاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية للتعامل مع هذه التحديات والتي انعكست على خطة التدريب لعام 2024، في القطاعات المختلفة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الإدارية والمالية وإدارة المشروعات.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية (إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية) قد عقدت برعاية ومتابعة من مديرها العام الدكتور ناصر الهتلان القحطاني 494 برنامجا تدريبيا ودبلومة، على مدار عام 2023 في مقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، وفي المقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإسطنبول بتركيا، وكذلك بدول عدة.

وذكر أنه قد شارك في هذه البرامج آلاف من منسوبي وزارات وهيئات دول عربية عديدة هي مصر، الأردن، الإمارات، السعودية، السودان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، العراق، وسوريا.

وأوضح طارق البقلي مدير إدارة التدريب بالمنظمة أن هذه البرامج هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه البرامج بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، واستعراض بعض الحالات الدراسية، إضافة إلى تطبيقات عملية.

وقال "لقد تناولت البرامج التدريبية موضوعات منوعة في قطاعات مختلفة تخدم احتياجات المتدربين وجهات ابتعاثهم، في سبيل تطوير قدراتهم المؤسسية والفردية في المجالات المختلفة" موضحا انه من بينها برامج تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، التفكير الاستراتيجي، تطبيق النظم الذكية في التعليم، إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، الإدارة المالية المتقدمة وإدارة المخاطر في القطاع الحكومي، الأساليب الحديثة فى المراجعة، المهارات المتكاملة في الشئون القانونية، الأمن الصناعي، والإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول، وبرنامج مهارات الاتصال وبناء العلاقات للصم وضعاف السمع.

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