تدريب 15 ألف متعافٍ من الإدمان ضمن مبادرة "حرفي"

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن وصول عدد المستفيدين من مبادرة "حرفي" إلى حوالي 15 ألف متعافٍ، وذلك في إطار تأهيل وتدريبهم المتعافين من التعاطي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد الصندوق أن المبادرة تُعد خطوة أولية ومهمة لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة، حيث تم تدريبهم على مهنية مثل الأجهزة الكهربائية، والنجارة، صيانة التكييف والتبريد والمحمول وغيرها من الحرف المهنية الاخرى، لافتًا إلى أن ذلك يُعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن، بعد توفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن المبادرة تستهدف رفع مستويات المهارات المهنية التي تؤثر إيجابيًا على تحسين حياة المتعافين وتحسين أحوالهم طبقًا لمعايير مستويات المهارة القومية بالحرف المتفق عليها)، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات تستهدف التأكيد على أهمية استمرار الخدمات بعد انتهاء المشروع.

وأضاف أن التشغيل يستهدف تقديم حرف للمتعافين لمساعدتهم على إدارة مرحلة انتقالهم من البطالة إلى العمل، علاوة على إسهامهم في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان.

ضوابط اختيار المتعافين للالتحاق بالبرنامج:

1-سن المتعافي المرشح للتدريب يبدأ من 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2-التدريب يشمل (الذكور والإناث).

3-يشترط الإلمام بالقراءة والكتابة.

4-يشترط أن يحمل بطاقة الرقم القومي.

5-الأخصائي النفسي هو المسئول عن ترشيح المتعافين للتدريب.

6-أن يمر على المتعافي 4 أشهر كحد أدنى للتعافي، مع أهمية التأكد على عدم حدوث انتكاسة خلال تلك الفترة.

7-يتم إجراء تحاليل (عشوائية ومفاجئة) خلال مدة البرنامج التدريبي.