الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدريب 15 ألف متعافٍ من الإدمان ضمن مبادرة "حرفي"

حرف
حرف

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن وصول عدد المستفيدين من مبادرة "حرفي" إلى حوالي 15 ألف متعافٍ، وذلك في إطار تأهيل وتدريبهم المتعافين من التعاطي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد الصندوق أن المبادرة تُعد خطوة أولية ومهمة لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة، حيث تم تدريبهم على مهنية مثل الأجهزة الكهربائية، والنجارة، صيانة التكييف والتبريد والمحمول وغيرها من الحرف المهنية الاخرى، لافتًا إلى أن ذلك يُعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن، بعد توفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن المبادرة تستهدف رفع مستويات المهارات المهنية التي تؤثر إيجابيًا على تحسين حياة المتعافين وتحسين أحوالهم طبقًا لمعايير مستويات المهارة القومية بالحرف المتفق عليها)، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات تستهدف التأكيد على أهمية استمرار الخدمات بعد انتهاء المشروع.

وأضاف أن التشغيل يستهدف تقديم حرف للمتعافين لمساعدتهم على إدارة مرحلة انتقالهم من البطالة إلى العمل، علاوة على إسهامهم في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان.

مراكز العزيمة لصندوق علاج الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس احتفالا برأس السنة

ضوابط اختيار المتعافين للالتحاق بالبرنامج:

1-سن المتعافي المرشح للتدريب يبدأ من 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2-التدريب يشمل (الذكور والإناث).

3-يشترط الإلمام بالقراءة والكتابة.

4-يشترط أن يحمل بطاقة الرقم القومي.

5-الأخصائي النفسي هو المسئول عن ترشيح المتعافين للتدريب.

6-أن يمر على المتعافي 4 أشهر كحد أدنى للتعافي، مع أهمية التأكد على عدم حدوث انتكاسة خلال تلك الفترة.

7-يتم إجراء تحاليل (عشوائية ومفاجئة) خلال مدة البرنامج التدريبي.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي حرفى متعافي سوق العمل تمكينهم اقتصاديا الصندوق

مواد متعلقة

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2024-2028 (إنفوجراف)

"عنيك فى عنينا" تهدي مستشفيات اسيوط الجامعي وجامعة الازهر احدث اجهزة علاج العيون

التضامن تواصل تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

"الهلال الأحمر" يواصل تجهيز مخيم إيواء النازحين فى خان يونس بقطاع غزة

"التأمينات" تواصل صرف معاشات يناير لليوم الرابع على التوالي

طلعت عبدالقوى: تكلفة «حياة كريمة» تصل إلى تريليون جنيه

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

بتهمة البلطجة.. غدًا محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف فى طنطا

غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والى فى قضية الفنان الروسى

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

القبض على مالك محل لاحتكاره 50 طن سكر بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين