أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2024-2028 (إنفوجراف)
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على الإدمان 2024-2028.
ورصد "الدستور" أهم ملامح هذه الخطة فى النقاط التالية:-
- الاعتماد على إجراء تحليل "SWOT" لبيان عناصر القوة والضعف التى واجهت مؤسسات الدولة.
- إجراء تحليل كامل للمؤشرات الأولية لنتائج المسح القومي.
- تحليل بيانات طالبي الخدمات العلاجية من مرضى الإدمان بالخط الساخن.
- تعاون وتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.
- تحليل التقارير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
- تنفيذ برامج للوقاية بالاتصال المباشر، أو بالحملات إعلامية.
- إتاحة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.
- دعم وتعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
- إنشاء منصة رقمية لتدريب الطلاب على مهارات رفض ثقافة التعاطي والإدمان.
- توفير تدريب للأسرة على المهارات الوالدية.
- بناء قدرات الكوادر المتخصصة.
- العمل على ادماج ورقمنة المحتوى التوعوي لقضية المخدرات ضمن مناهج التعليم الأساسي.
- استثمار آلية بنك المعرفة، ومنصة وزارة التربية والتعليم.
- تنفيذ برنامج مستدام بشأن المهارات الحياتية وربطها بالوقاية من المخدرات بالمدارس.
- إنشاء مقرات متنقلة لتنفيذ حملات التوعية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
- إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لـ 170 ألف مريض سنويًا.
- تطوير استراتيجية الشباك الواحد لتقديم الخدمات العلاجية.
- خدمات العلاج لمرضى الإدمان، خاصة الفيروسية (HIV، HCV، HBV).
- تعزيز دور المجتمع المدني في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.
- تعميم تجربة مراكز العزيمة بالمحافظات.
- توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من نزلاء المؤسسات العقابية.
- التوسع في تخصيص أقسام لعلاج الإناث والمراهقين ومرضى التشخيص المزدوج بالمراكز العلاجية.
- التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتعافين من مرض الإدمان ضمن مشروع "بداية جديدة".
- التدريب المهني للمتعافين بمهن تحتاجها سوق العمل.