أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2024-2028 (إنفوجراف)

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على الإدمان 2024-2028.

ورصد "الدستور" أهم ملامح هذه الخطة فى النقاط التالية:-

- الاعتماد على إجراء تحليل "SWOT" لبيان عناصر القوة والضعف التى واجهت مؤسسات الدولة.

- إجراء تحليل كامل للمؤشرات الأولية لنتائج المسح القومي.

- تحليل بيانات طالبي الخدمات العلاجية من مرضى الإدمان بالخط الساخن.

- تعاون وتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.

- تحليل التقارير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

- تنفيذ برامج للوقاية بالاتصال المباشر، أو بالحملات إعلامية.

- إتاحة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.

- دعم وتعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

- إنشاء منصة رقمية لتدريب الطلاب على مهارات رفض ثقافة التعاطي والإدمان.

- توفير تدريب للأسرة على المهارات الوالدية.

- بناء قدرات الكوادر المتخصصة.

- العمل على ادماج ورقمنة المحتوى التوعوي لقضية المخدرات ضمن مناهج التعليم الأساسي.

- استثمار آلية بنك المعرفة، ومنصة وزارة التربية والتعليم.

- تنفيذ برنامج مستدام بشأن المهارات الحياتية وربطها بالوقاية من المخدرات بالمدارس.

- إنشاء مقرات متنقلة لتنفيذ حملات التوعية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

- إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لـ 170 ألف مريض سنويًا.

- تطوير استراتيجية الشباك الواحد لتقديم الخدمات العلاجية.

- خدمات العلاج لمرضى الإدمان، خاصة الفيروسية (HIV، HCV، HBV).

- تعزيز دور المجتمع المدني في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

- تعميم تجربة مراكز العزيمة بالمحافظات.

- توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من نزلاء المؤسسات العقابية.

- التوسع في تخصيص أقسام لعلاج الإناث والمراهقين ومرضى التشخيص المزدوج بالمراكز العلاجية.

- التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتعافين من مرض الإدمان ضمن مشروع "بداية جديدة".

- التدريب المهني للمتعافين بمهن تحتاجها سوق العمل.