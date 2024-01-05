وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والإخوة المسيحيين، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعية الله أن يرزق مصر الرفعة والنهضة، وأن يحفظها رئيسًا وحكومةً وشعبًا دائمًا وأبدًا.

من جهته قدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في قيادة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن خروج المواطنين للمشاركة في الانتخابات عكس اهتمام المصريين ببناء وطنهم والسعي نحو المزيد من التقدم والازدهار.

القوة الغاشمة لإسرائيل تفجر المنازل والمستشفيات

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور حسام زعتر، أمين عام رئاسة الجمهورية مندوبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومندوبين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف: "إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يأتي هذا العام وسط عالمٍ مضطربٍ".

كما أن هناك عدة أزمات، منها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تؤدي إلى تزايد في أعداد الضحايا.. وفي غزة رأينا القوة الغاشمة لإسرائيل تفجر المنازل والمستشفيات؛ مما أدى لاستشهاد الآلاف من الفلسطينيين، ومنهم عدد كبير من النساء والأطفال وتدمير قطاع غزة بشكل غير مسبوق.. مضيفا: "وهنا نقف خلف الدولة المصرية التي تدافع بصمود عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ونرفض كل أشكال التهجير والعنف".