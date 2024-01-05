الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطائفة الإنجيلية تقيم احتفالها الرسمى بعيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

الطائفة الإنجيلية
الطائفة الإنجيلية

يقدم موقع "الدستور"، اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا للطائفة الإنجيلية التي تقيم احتفالها الرسمي بعيد الميلاد المجيد.

ويحضر الحفل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

 ترانيم وفقرة للقراءة الكتابية

وتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

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