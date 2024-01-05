2263 شاحنة.. "إكسترا نيوز" ترصد حجم المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح

وجاءت المساعدات كالتالي:

- المستلزمات الطبية 2812 طنًا.

- المواد الغذائية 11427 طنًا.

- المياه 8583 طنًا.

- المواد الإغاثية الأخرى 2418 طنًا.

- الوقود 1048 طنًا.

- الشاحنات التي عبرت لقطاع غزة 2263 شاحنة.

- استقبال 566 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم.

- عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

- عبور 1256 مصريًا من قطاع غزة إلى مصر.

- تسهيل دخول 421 فلسطينيًا عالقًا بمصر إلى قطاع غزة.