الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

2263 شاحنة.. "إكسترا نيوز" ترصد حجم المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح (فيديو)

المساعدات
المساعدات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

مساعدات دخلت غزة عبر معبر رفح

وجاءت المساعدات كالتالي:

- المستلزمات الطبية 2812 طنًا.

- المواد الغذائية 11427 طنًا.

- المياه 8583 طنًا.

- المواد الإغاثية الأخرى 2418 طنًا.

- الوقود 1048 طنًا.

- الشاحنات التي عبرت لقطاع غزة 2263 شاحنة.

- استقبال 566 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم.

- عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

- عبور 1256 مصريًا من قطاع غزة إلى مصر.

- تسهيل دخول 421 فلسطينيًا عالقًا بمصر إلى قطاع غزة.

غزة معبر رفح رفح مساعدات دخلت غزة مساعدات اكسترا نيوز

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: إقامة أول مخيم منظم بالتعاون مع مصر لإيواء النازحين بغزة

الليلة.. محمد الباز ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة"

محمود أبوعطا: إقامة معسكر إغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى خان يونس

خبير علاقات دولية يوضح تأثير الدور المصرى لمنع مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين

خطة تطوير البحيرات الشمالية (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر للقضاء على فيروس سى (فيديو)

أيمن رخا: بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى بجنوب سيناء إنجاز كبير

العدوان الإسرائيلى على غزة يلقى بظلاله على موسم عيد الميلاد بالعراق (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يناير 2024

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار