الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن رخا: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء إنجاز كبير

الدكتور أيمن رخا
الدكتور أيمن رخا

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن المحافظة تجني ثمار توجه الدولة نحو تقديم تغطية صحية كاملة، متمثلة في التشغيل الرسمي للمحافظة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يعد إنجازًا كبيرًا.

وأضاف رخا، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن جنوب سيناء هي رابع محافظة بعد بورسعيد والإسماعيلية والأقصر التي يتم تشغيل المنظومة بها، لافتًا إلى أن المنظومة بداية من التشغيل التجريبي الذي بدأ في شهر فبراير الماضي استطعنا أن نظهر التطورات في تقديم الخدمة الصحية.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن هناك سعي للتأكيد على الجودة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من أهداف المنظومة هو تقديم التغطية الكاملة للمواطنين، والذي يضمن التغطية المالية بما يرفع العبء عن المواطنين فيما يخص المجال الصحي، حيث تقدم الخدمة بشكل مجاني إلى حد كبير.

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