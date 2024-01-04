الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تطبيق التأمين الصحى بجنوب سيناء يعكس نجاح الدولة فى تنفيذه بخطوات ثابتة

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بالتشغيل الفعلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، اعتبارًا من أول يناير 2024.

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وقال "سالمان"، في تصريحات، إن الدولة تسير بخطوات ثابتة وواضحة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تضمن حماية وتغطية مالية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة.

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تعظيم دور القطاع الخاص 

وأكد النائب مصطفى سالمان على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل، لإسراع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي الضخم الذي يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، وذلك بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع في كل أنحاء الجمهورية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التأمين الصحي الشامل يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، ويستفيد المواطنون بنظام التأمين الصحي المتاح بالدولة حيث يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

يشار إلى أن أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الجاري، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء.


صرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بأن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومطابقة منشآتها الصحية لأعلى معايير الجودة العالمية وحصولها على درجات التسجيل والاعتماد للجودة، مثمنًا دور وزارتي الصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمي الصحي الشامل جنوب سيناء النائب مصطفى سلمان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مجلس الشيوخ

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