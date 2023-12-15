5 محافظات تدخل «التأمين الصحى الشامل» بداية من 2024

تستعد ٥ محافظات لدخول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى: دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفرالشيخ، خلال العامين المقبلين ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ليستفيد من خدماتها ما يزيد على ١٢ مليون مواطن بالمحافظات الخمس، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى تطبيق المنظومة بمختلف محافظات الجمهورية.

ونظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة دمياط استغرقت يومين، للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولى من «إسكوا»، للوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية من مختلف القطاعات لتطبيقها، استعدادًا لدخول المحافظة ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل.

والتقى الوفد الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى مقر المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، فى إطار التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، على رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعى المنظومة والعاملين بها.

وناقش اللقاء خطة المرحلة المقبلة لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية فى المنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن الهيئة.

وأكد «طه» استعداد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لبدء العمل فورًا وفقًا لخطة زمنية واضحة، من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى للمنشآت الصحية من كل القطاعات، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة، مشيرًا إلى أهمية التخطيط السليم والتكامل بين كل أطراف المنظومة الصحية، للوصول إلى تغطية صحية شاملة ذات جودة وأمان لجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

كما شملت الزيارة اجتماعًا مشتركًا للدكتور أحمد طه مع الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، لمناقشة الدور المنتظر للمستشفى الجامعى «تحت الإنشاء» فى إطار المنظومة الجديدة. وتم الاتفاق على مراجعة التصميمات الإنشائية الخاصة بالجامعة من قبل لجنة التصميم الآمن للمنشآت الصحية فى الهيئة، لضمان التوافق التام مع معايير الأمان والسلامة للمنشأة. ونظم وفد الهيئة كذلك لقاءً موسعًا مع مسئولى منشآت القطاع الخاص ومسئولى الجودة ومديرى المستشفيات فى دمياط، بالتعاون مع غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية.