الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: توجيهات الرئيس لتطوير الضبعة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منطقة الضبعة، تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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تحقيق التنمية الشاملة 

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء الجمهورية في كل المجالات، سواء الطرق أو الإسكان أو إقامة المصانع، وإشراك القطاع الخاص في التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي يسعى إلى حل أزمة التخطيط العشوائي 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يسعى إلى حل أزمة التخطيط العشوائي، بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصرى بها جميع الخدمات والمرافق.

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وأضافت النائبة رحاب موسى أن خطة الدولة تأتي ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية، التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.

وتابعت عضو مجلس النواب أن خطة التطوير تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات في كل المجالات الاقتصادية وخاصة المشروعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي، في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلًا عن مجال التصنيع السمكي.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصورًا للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.

النائبة رحاب موسى تطوير منطقة الضبعة توجيهات الرئيس السيسي الحكومة مجلس النواب

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