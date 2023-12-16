الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيد البدوى: مشروع الضبعة من أفضل المشروعات التى تم تنفيذها بعهد الرئيس السيسى

السيد البدوي
السيد البدوي

أكد الدكتور السيد البدوي، السياسي البارز، أن مشروع الضبعة يعد من أفضل المشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس ناشد المفكرين والسياسيين عمل رؤية مستقبلية للجمهورية الجديدة، وهذا المشروع سيكون مستقبل مصر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن مصر قادمة على إصلاح سياسي شامل، ومن المحتمل أن نشهد تعديلات في قانون الانتخابات النيابية وحرية الرأي، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم الرأي وليس الجرائم الجنائية.

وتابع، أن التجاوز بالألفاظ ليس حرية رأي ولا بد من معاقبة مرتكب الفعل، وكل من يبث الشائعات والأكاذيب لا بد أن تتم محاسبته.

لا بد من إنقاذ حزب الوفد بعد الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن حزب الوفد هو حجر الزاوية للحياة السياسية في مصر، ونريد أن يعود الحزب لمكانته السياسية المعروفة، ولا بد من إنقاذ حزب الوفد بعد خسارة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن بعض الوفديين صوتوا للرئيس عبدالفتاح السيسي ولم يصوتوا لمرشح الحزب.

الدكتور السيد البدوي مشروع الضبعة أفضل مشروع عهد الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة إصلاح سياسي شامل

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