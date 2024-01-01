الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بحزب المؤتمر: تطوير منطقة الضبعة يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية البشرية

المهندس علاء والي
المهندس علاء والي

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منطقة الضبعة يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة.

وأوضح والي، في تصريحات صحفية له، أن منطقة الضبعة تمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.

الدولة حريصة على تذليل كل المعوقات التى تواجه المواطنين بمنطقة الضبعة 

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة أن الدولة المصرية حريصة على تذليل كل المعوقات التى تواجه المواطنين بمنطقة الضبعة، في كل المجالات سواء الطرق أو الإسكان أو إقامة مشروعات استثمارية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب.

التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم

وأشار المهندس علاء والي إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية وخطة محددة، الغرض منها التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فى الوقت الذى سيتم حل أزمة التخطيط العشوائي، بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصرى بها جميع الخدمات والمرافق.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.     
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصورًا للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الضبعة علاء والي حزب المؤتمر الجيزة

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