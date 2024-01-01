قيادى بحماة الوطن يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد 2024

هنأ العميد حاتم عز الدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، كما تقدم بالتهنئة القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

كما هنأ أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكبار رجال الدولة ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات القوات المسلحة والشرطة البالسلة بمناسبة العام الميلادي الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، في تهنئته: نطوي اليوم عامًا مضى بكل تحدياته، ولنبدأ سويًا عامًا جدیدًا نستقي منه الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین، داعيًا المولى عز وجل أن یحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل عام وأنتم بخیر.