بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام العام الميلادي بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال ختام العام الميلادي 2023، واستقبال عام 2024، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

تفاصيل الاحتفال

بدأ الاحتفال برتبة التوبة، التي ترأسها الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بطرس يوسف، والأب مينا حنا الفرنسيسكاني. تضمنت رتبة التوبة ممارسة سر المصالحة، وعدد من الترانيم الروحية، بقيادة كورال "أسرة القديس يوسف"، بالإضافة إلى زياح القربان المقدس، من قبل الأب بطرس يوسف.

تلا ذلك، بدء صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، التي ترأسها غبطة البطريرك، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، والأب بطرس يوسف.

وقبل كلمة العظة، عرض الأخ محسن مجدي، أمين المجلس الرعوي بالكنيسة، تقرير المجلس، منذ اعتماده في شهر يونيو الماضي، من قبل غبطة أبينا البطريرك، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية للمجلس.

كل معمد مسؤول عن الكنيسة ومبشر بالإنجيل

وفي كلمته بمناسبة ختام عام 2023، واستقبال عام 2024، أكد الأب البطريرك أن كل معمد هو مسؤول عن الكنيسة، ومبشر بالإنجيل، كما أن احتفال اليوم هو تسليم، لهذا العام، بين يدي الرب.

وأضاف صاحب الغبطة: علينا أن نكون سبب رجاء لمن حولنا، داعيًا جميع الحاضرين أن يجعلوا الله، يملك على حياتهم. واختتم بطريرك الأقباط الكاثوليك كلمته الروحية، بالتأمل في بعض محطات، من إنجيل اليوم، وفي الختام، قدم كورال أسرة القديس يوسف، باقة أخرى من الترانيم الروحية

وكان قد استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، ذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في الاستقبال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث حرص عدد من الآباء الكهنة، على اصطحاب شعب كنائسهم، من أجل تهنئة صاحب الغبطة، بعيد الميلاد المجيد.

كذلك، استقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ غبطته أيضًا بالعيد، عدد من الرهبان والراهبات، بالإضافة إلى بعض وفود الأنشطة الرسولية، والشخصيات الأخرى.