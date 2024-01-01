في احتفالات رأس السنة.. أشهر ترانيم الأقباط في الاحتفالات

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم باول ايام السنة الميلادية، وتستكمل احتفالاتها براس السنه الميلاديه التي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وايضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

أشهر ترانيم الأقباط المستخدمة في الاحتفالات

وقال المرنم والعازف الموسيقي مينا عزت لطيف، من ايبارشية بني سويف، في تصريح خاص، إن احتفالات الكنيسة برأس السنة لاتخلو من الترانيم التي تشدو بها الاقباط حمدا لله على مراحمه واحساناته خلال العام الماضي، والالتماس منه استكمال المراحم في العام المقبل.



ولعل اشهر تلك الترانيم بحسب لطيف ترنيمة سنين طويلة مضت التي تقول:

سنين طويلة مضت والرب معتني بىَّ وكل يوم محمول علي الأذرع الأبدية ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني

ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنىَّ يا يسوع يا غالي غلىَّ

يسوع سباني بحبه والقلب بقى فرحان وعد يجينا بمجده وتنتهي الأحزان تبقي السما كلها لىَّ أجمل ما فيها فادىَّ

قرب يجينا يسوع ياخدنا علي السحاب ويمسح الدموع وتنتهي الأتعاب نسعد في الأبدية نفرح أفراح سماوية

ملك الملوك يا يسوع يا ربنا المجروح نفوسنا في اشتياق أن تمتلئ بالروح وتفيض يا رب على بمواهبك الروحيةَّ

وذلك بالاضافة الى ترنيمة كل سنة وانا خدامك والتي تقول:

كل سنة وأنا خدامك بارفع اسمك ومقامك.. نفسي ليك يا الهي ولساني يشهد لجلالك

كل سنة وأنت حبيبي تاج لراسي ونصيبي.. خاضع ليك يا الهي ولا يغلى عليك ابدا طيبي

يوم ورا يوم حاسس بايديك سندانى وحرسانى عينيك. قلبى بيهلل ويقول كل سنة يا يسوع وأنا ليك

كل سنة وانت بداية فرحى فيك ماله نهاية.. عمرى معاك يا الهي أحلي غنوة ورواية

كل سنة وانت معايا مالي حياتي ودنيايا.. حبك لي يا الهي يسبيني ويكون لي كفاية

كل عمري راح اشهد ليك حافظ عهدك ثابت فيك.. روحك فيّ يا الهي يرويني ويفيض علي أراضيك