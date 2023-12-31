الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأعلام المصرية تزين الكنائس في رأس السنة الجديدة 2024

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وأيضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

 

الأعلام المصرية تزين الكنائس في رأس السنة الجديدة 2024

تتزين كنائس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة السابقة للأعياد مباشرة، بعلم مصر بألوانه البهية والبراقة، وفي كريسماس وبداية عام 2024، احتضنت الأعلام الكنائس من الناحية الخارجية في هيئة وطنية تشعل محبة الوطن في قلب كل مسيحي ومسلم يمرون من أمام الكنيسة.

 


جورج وديع، القائد الكشفي، قال في تصريحات خاصة، إنهم كأقباط اعتادوا على ذلك المشهد الملحمي الفريد لا سيما في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحاوط العلم المصري الكنيسة من الخارج كأنه يعانقها، في مشهد ملحمي، ينمى بدوره محبة الوطن في قلب كل قبطي، إذ يتذكر في ذلك الوقت أنه بداخل الكنيسة ليتضرع إلى الله ويصلي لأجل أمور متعددة أبرزها محبة الوطن والحفاظ عليه من كل شر وسوء.

 


وأشار وديع، إلى أن تلك الأعلام تأتي كهدية من الجهات المعنية بالدولة، ويكون له عظيم الأثر في نفوس الأقباط، موضحا أنه يبدأ وضعها منذ احتفالات الكاثوليك يوم 24 ديسمبر وتستمر حتى الانتهاء من احتفالات الأرثوذكس يوم 7 يناير، ويأتي ذلك في ظل التأمين المشدد الذي يأتي على بوابة كل كنيسة من قوات وعناصر الأمن المصري.

 


هذا وأطلق البابا تواضروس الثاني صلاته لعام 2024 والتي صلى فيها لأجل مصر وحلول السلام في العالم أجمع.


وقال البابا في صلاته: نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، نشكرك يارب لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، وقبلتنا اليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.. نبارك اسمك يا سيدنا الصالح الذي دعي علينا.. ونشكرك يارب لأنك أعطيتنا أن نعمل في هذا الكرم الواسع، نعمل ونجتهد ونزرع ونسقي وتأتي يا الهنا الصالح بروحك القدوس لكيما تعطي تمرا ونموا وتعطينا يارب تعزية في هذه الخدمات الكثيرة.

رأس السنة الميلادية إجازة البنوك رأس السنة الميلادية الجديدة إجازة رأس السنة الميلادية إجازة رأس السنة الميلادية 2024

مواد متعلقة

الكنائس تستعد للعام الجديد.. والبابا تواضروس الثانى يطلق صلاته لـ2024 من أجل مصر وسلام العالم

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى الأب مارك اوبتات دو بهانزين (صور)

"الروم الأرثوذكس" في مصر تصدر نشرة بأبرز خطواتها الرعوية بإفريقيا (صور)

كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بعدة مناسبات هامة

كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بالقديس يوسف "الخطيب"

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس مارسيلوس الأسيميتيان

في عيد لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.. تعرف على قصة اللصوص الذين التقوهم

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عودة العائلة المقدّسة من مصر

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

تايوان تدرس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع الغزو الصينى المحتمل

مقتل 10 حوثيين فى قصف أمريكى استهدف زوارق هاجمت سفينة فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة