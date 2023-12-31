تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وأيضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

الأعلام المصرية تزين الكنائس في رأس السنة الجديدة 2024

تتزين كنائس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة السابقة للأعياد مباشرة، بعلم مصر بألوانه البهية والبراقة، وفي كريسماس وبداية عام 2024، احتضنت الأعلام الكنائس من الناحية الخارجية في هيئة وطنية تشعل محبة الوطن في قلب كل مسيحي ومسلم يمرون من أمام الكنيسة.



جورج وديع، القائد الكشفي، قال في تصريحات خاصة، إنهم كأقباط اعتادوا على ذلك المشهد الملحمي الفريد لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحاوط العلم المصري الكنيسة من الخارج كأنه يعانقها، في مشهد ملحمي، ينمى بدوره محبة الوطن في قلب كل قبطي، إذ يتذكر في ذلك الوقت أنه بداخل الكنيسة ليتضرع إلى الله ويصلي لأجل أمور متعددة أبرزها محبة الوطن والحفاظ عليه من كل شر وسوء.



وأشار وديع، إلى أن تلك الأعلام تأتي كهدية من الجهات المعنية بالدولة، ويكون له عظيم الأثر في نفوس الأقباط، موضحا أنه يبدأ وضعها منذ احتفالات الكاثوليك يوم 24 ديسمبر وتستمر حتى الانتهاء من احتفالات الأرثوذكس يوم 7 يناير، ويأتي ذلك في ظل التأمين المشدد الذي يأتي على بوابة كل كنيسة من قوات وعناصر الأمن المصري.



هذا وأطلق البابا تواضروس الثاني صلاته لعام 2024 والتي صلى فيها لأجل مصر وحلول السلام في العالم أجمع.



وقال البابا في صلاته: نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، نشكرك يارب لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، وقبلتنا اليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.. نبارك اسمك يا سيدنا الصالح الذي دعي علينا.. ونشكرك يارب لأنك أعطيتنا أن نعمل في هذا الكرم الواسع، نعمل ونجتهد ونزرع ونسقي وتأتي يا الهنا الصالح بروحك القدوس لكيما تعطي تمرا ونموا وتعطينا يارب تعزية في هذه الخدمات الكثيرة.