الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس تستعد للعام الجديد.. والبابا تواضروس الثاني يطلق صلاته لـ2024 من أجل مصر وسلام العالم

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وايضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

احتفالات رأس السنة

واعتاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على قضاء احتفالات رأس السنة، وكذلك احتفالات عيد الغطاس المجيد برفقة شعب الاسكندرية، بينما يقضى احتفالات عيد الميلاد المجيد، برفقة شعب القاهرة.

وتستعد الكنائس لهذه الاحتفالات كنسيا وامنيا، ومن جانبه اطلق البابا تواضروس الثاني صلاته لعام 2024 والتي صلي فيها لأجل مصر وحلول السلام في العالم أجمع.

وقال البابا في صلاته: نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، نشكرك يارب لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا، وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعة.. نبارك اسمك يا سيدنا الصالح الذي دعي علينا.. ونشكرك يارب لانك اعطيتنا ان نعمل في هذا الكرم الواسع، نعمل ونجتهد ونزرع ونسقي وتاتي يا الهنا الصالح بروحك القدوس لكيما تعطي تمرا و نموا وتعطينا يارب تعزية في هذه الخدمات الكثيرة.

وتبارك يارب كل الحضور.. تبارك حياتهم وعملهم وخدمتهم.. واسرهم وكل ما تمتد اليه ايديهم .. اذكر يارب مرضى شعبك تعدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم .. اذكر يارب المتضايقين والذين في شدة.. واذكر يارب سلامة ارضنا وبلادنا.. وسلامة كنيستك وسلامة خدمتك في كل مكان.. يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا.

اذكر يارب كل منطقة فيها صراع وفيها حروب.. وفيها ضعفات وفيها انكسارات كثيرة.. واعطي يارب نعمة ومعونة وحكمة.. لكيما ينظر الانسان نحوك .. ويسمع يارب ندائك طوبى لصانعى السلام فإنهم ابناء الله يدعون.. انزع يارب كل شر وكل شبه شر من هذا العالم انزعه من القلوب .. انزعه من العقول.. انزعه يارب من الحياة .. واعطي سلاما في كل مكان.. واعطينا نمجدك على الدوام.. احفظنا يارب في اسمك القدوس.. واعطينا يارب ان نكون مرضيين عندك الى النفس الاخير.. تباركنا بكل بركة روحية بشفاعة السيدة مريم العذراء.

إجازة رأس السنة الميلادية 2024 إجازة رأس السنة الميلادية رأس السنة الميلادية إجازة رأس السنة رأس السنة

مواد متعلقة

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى الأب مارك اوبتات دو بهانزين (صور)

"الروم الأرثوذكس" في مصر تصدر نشرة بأبرز خطواتها الرعوية بإفريقيا (صور)

كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بعدة مناسبات هامة

كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بالقديس يوسف "الخطيب"

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس مارسيلوس الأسيميتيان

في عيد لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.. تعرف على قصة اللصوص الذين التقوهم

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عودة العائلة المقدّسة من مصر

تعرف على الصفات القويمة الواجب توافرها في زوجة الكاهن

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

معاريف: انتشار عدوى “الليشمانيا” بين جنود الاحتلال فى غزة

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-12-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ86 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف جوي ومدفعي على غزة

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس