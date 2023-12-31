الكنائس تستعد للعام الجديد.. والبابا تواضروس الثاني يطلق صلاته لـ2024 من أجل مصر وسلام العالم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برأس السنة الميلادية، والتي تعتبر ذات طابع كنسي مُختلف نظرًا لكونه تمهيدًا لاحتفالات عيد ميلاد المسيح أو عيد الميلاد المجيد بحسب المصطلح المتعارف عليه، وايضا نظرًا لكونها تقع في منتصف فترة الصوم المقدس.

احتفالات رأس السنة

واعتاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على قضاء احتفالات رأس السنة، وكذلك احتفالات عيد الغطاس المجيد برفقة شعب الاسكندرية، بينما يقضى احتفالات عيد الميلاد المجيد، برفقة شعب القاهرة.

وتستعد الكنائس لهذه الاحتفالات كنسيا وامنيا، ومن جانبه اطلق البابا تواضروس الثاني صلاته لعام 2024 والتي صلي فيها لأجل مصر وحلول السلام في العالم أجمع.

وقال البابا في صلاته: نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، نشكرك يارب لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا، وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعة.. نبارك اسمك يا سيدنا الصالح الذي دعي علينا.. ونشكرك يارب لانك اعطيتنا ان نعمل في هذا الكرم الواسع، نعمل ونجتهد ونزرع ونسقي وتاتي يا الهنا الصالح بروحك القدوس لكيما تعطي تمرا و نموا وتعطينا يارب تعزية في هذه الخدمات الكثيرة.

وتبارك يارب كل الحضور.. تبارك حياتهم وعملهم وخدمتهم.. واسرهم وكل ما تمتد اليه ايديهم .. اذكر يارب مرضى شعبك تعدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم .. اذكر يارب المتضايقين والذين في شدة.. واذكر يارب سلامة ارضنا وبلادنا.. وسلامة كنيستك وسلامة خدمتك في كل مكان.. يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا.

اذكر يارب كل منطقة فيها صراع وفيها حروب.. وفيها ضعفات وفيها انكسارات كثيرة.. واعطي يارب نعمة ومعونة وحكمة.. لكيما ينظر الانسان نحوك .. ويسمع يارب ندائك طوبى لصانعى السلام فإنهم ابناء الله يدعون.. انزع يارب كل شر وكل شبه شر من هذا العالم انزعه من القلوب .. انزعه من العقول.. انزعه يارب من الحياة .. واعطي سلاما في كل مكان.. واعطينا نمجدك على الدوام.. احفظنا يارب في اسمك القدوس.. واعطينا يارب ان نكون مرضيين عندك الى النفس الاخير.. تباركنا بكل بركة روحية بشفاعة السيدة مريم العذراء.