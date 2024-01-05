الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهلال الأحمر الفلسطينى: إقامة أول مخيم منظم بالتعاون مع مصر لإيواء النازحين بغزة

النازحون
النازحون

قال عبدالعزيز أبوعيشة، مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، على إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين في قطاع غزة، نظرًا للاحتياج الكبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية على السكان المدنيين.

300 خيمة كمرحلة أولى لإغاثة المدنيين الفلسطينيين

وأضاف أبوعيشة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه يتم إنشاء أول مخيم من 300 خيمة كمرحلة أولى لإغاثة المدنيين الفلسطينيين، وستصل لألف خيمة لإيواء النازحين بناءً على المعايير الدولية، وسيتم توفير كافة الاحتياجات الخاصة.

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