محمود أبوعطا: إقامة معسكر إغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى خان يونس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول إقامة مصر معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس.

وقال محمود أبوعطا، مدير الإنتاج والتجهيز بالهلال الأحمر الفلسطيني: “نحن الآن في غرب خان يونس، حيث تتم إقامة معسكر إغاثة مصري بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وبتعليمات من جمهورية مصر العربية وقيادتها، وهذا المخيم هو مرحلة أولى”.

هذه ليست التجربة الأولى مع الهلال الأحمر

وأضاف أبوعطا، أنه سيتم إنشاء 300 خيمة في المرحلة الأولى، والتي تضم 1500 لاجيء ونازح، وهناك تكملة لهذه المرحلة لتصبح 1100 خيمة حتى نستطيع أن نأوي 5500 نازح متواجدين بالمنطقة.

وأشار مدير الإنتاج والتجهيز بالهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن جميع المعدات التي تم دخولها من معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وهذه ليست التجربة الأولى مع الهلال الأحمر، حيث إنهم دائمًا من المبادرين لمساعدة الشعب المنكوب.