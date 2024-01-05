الليلة.. محمد الباز ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة"

يحل الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة من برنامج "بالخط العريض"، على قناة "الحياة"، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

يتحدث "الباز" في الحلقة عن العديد من أسرار حياته ورحلته المهنية وتفاصيل حياته الخاصة من النشأة في دمياط حتى زواجه.

حجم ثروته ومعاركه الصحفية

وخلال برومو الحلقة، رد محمد الباز على سؤال للإعلامية إيمان أبوطالب عن حجم ثروته، وعن معاركه الصحفية، قائلًا: "مرة لقيت حد بيتصل بيا في التليفون وقالي كلمة واحدة (خلي لك كتف حنين متتخانقش مع كل حد)".

وروى "الباز" أصعب المواقف التي مرت عليه، وأسباب قسوة مصطلحاته وتعبيراته، وتفاصيل نقد الشيخ الشعراوي، كما حكى تفاصيل مقاله الشهير ضد الزعيم عادل إمام.