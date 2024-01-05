خبير علاقات دولية يوضح تأثير الدور المصري لمنع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين

تحدث الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن تأثير الدور المصري في منع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، قائلًا: إن التأثير المصري ينبع من المواقف التي أسهبتها الدولة المصرية، وهي مواقف ثابتة ومبكرة وترى خطورة الموقف.

وأضاف "البرديسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التهجير مخطط لدى حكومة الاحتلال، وهو مخطط إجرامي خبيث مصر ترفضه من البداية، حيث أن القيادة السياسية أكدت على ذلك وحذرت منه واعتبرته خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

الدولة المصرية الوحيدة القوية المتماسكة في المنطقة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الرؤية المبكرة للقيادة السياسية دعمها بالتوازي وقوف الشعب المصري وراء قيادته في هذه الطوابير، حيث شهدنا إقبال غير مسبوق في الاستحقاق الدستوري الرئاسي، تأكيدًا على وقوف الشعب مع القيادة السياسية.

وأكد أن الدولة المصرية الوحيدة القوية المتماسكة في هذه المنطقة، دولة المؤسسات حكومةً وشعبًا، فالكل يقف في هذا الموقف وعلى نفس الأرضية الواحدة الثابتة رافضًا المساس بالأمن القومي، وتصفية هذه القضية، مناديًا في العالم منذ اللحظة الأولى بضرورة التسوية وفق الشرعية والمرجعية الدولية.