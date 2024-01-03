مجلة السياسة الدولية تستعرض الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية بعددها الجديد

صدرت عن مؤسسة الأهرام مجلة "السياسة الدولية" تحت عنوان "العالم إلى أين؟"، وهى دورية علمية فصلية محكمة، وجاءت الكلمة الافتتاحية بقلم رئيس التحرير أحمد ناجى قمحة، بعنوان "ريادة الدور المصرى في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

كما ضمت المجلة مجموعة من الدراسات بدأت بتقديم بقلم الدكتور أبو الفضل الإسناوى بعنوان "الحرب على غزة ومفهوما الدولة الضامنة والفواعل من غير الدول"، وبقلم المستشار الدكتور أبوبكر محمد الديب دراسة بعنوان "الحماية الدولية للصحفيين والإعلاميين والأطقم الطبية في الحروب.. غزة نموذجًا"، كما قدمت الدكتورة أميرة السيد حسن صديق دراسة بعنوان "التأثير الروسى في التفاعلات السياسية والأمنية بإفريقيا.. مقاربة جيوبوليتيكية".

وجاء ملف العدد بعنوان "الأزمات الدولية.. إلى أين تقود العالم في 2024؟"، حيث تناول الدكتور أبوبكر الدسوقى "اتجاهات تغير الصراع الدولى في عام جديد"، وعبير ياسين "مستقبل القضية الفلسطينية بين غطرسة نتنياهو وإعلان الدولة"، وأحمد إمبابى "التأثيرات الإقليمية والدولية للصراع في السودان"، والدكتور أحمد سيد حسين "مستقبل النظام الدولى في ظل الحرب الروسية ـ الأوكرانية"، وعمرو عبدالعاطى "الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة..قضايا وإشكاليات"، والدكتور أحمد عبدالرازق "مآلات التنافس الدولى على إفريقيا بعد انسحاب الفرنسي"، والدكتور عادل مهنى "بريكس والاقتصاد العالمى.. الآمال والتحديات"، والدكتورة صدفة محمد محمود "اتجاهات صعود القوى المتوسطة.. الهند والبرازيل نموذجًا"، والدكتورة هدير سعيد "الصين والولايات المتحدة.. احتمالات التهدئة والتصعيد"، والدكتور مغاورى شلبى على "صراع العملات وآفاق النظام النقدى والتجارى الدولى"، وفتحى بولعراس "إشكاليتا الأمن والطاقة ومستقبل الاتحاد الأوروبى في ضوء الحرب الأوكرانية"، والدكتور عبدالمسيح سمعان عبدالمسيح "نحو استراتيجية عالمية لمواجهة الكوارث الطبيعية"، والسفير محمد أنيس سالم "2024: إطلالة على المشهد العالمى".

كما احتوى العدد على مجموعة مقالات للدكتور على الدين هلال، والدكتور مصطفى عيد إبراهيم، ومحمد أبوالفضل، والدكتور توفيق أكليمندوس، والدكتور إبراهيم السيد رمضان، ومحمود بسيونى، والدكتورة بوحنية قوى، والدكتورة نادية سعد الدين.

وفى باب "قضايا السياسة الدولية" كتب عمرو عبدالعاطى، والدكتور أسامة السعيد، والدكتورة مروة عبدالعزيز، والدكتور محمود خليفة جودة، ونسرين الصباحى، والدكتورة إيمان فخرى.

وفى "التطرف والإرهاب: العلاقة بين الإرهاب وتغير المناخ" كتبت عبير ياسين، وعميد دكتور هيثم الطواجنى، والدكتور رضا محمد هلال، ومحمود سلامة، والدكتور محمد أحمد مرسى.

وفى القسم الاستراتيجي والعسكرى: التحديات أمام تطور منظومات الدفاع الجوى، كتبت عبير ياسين ولواء طيار أ.ح دكتور عماد منسى، وعميد دكتور هيثم الطواجنى، والدكتور إيهاب خليفة، الدكتورة رغدة البهى، ولواء دكتور وائل ربيع.

وفى باب "فيمَ يفكر العالم؟" كتبت هدير مصطفى "رؤى أجنبية لتزايد أهمية الجنوب العالمى في التفاعلات الدولية: الحرب على غزة نموذجًا".

وفى ملحق اتجاهات نظرية: "جماعات "الشتات" في العلاقات الدولية.. المقاربات والأدوار" كتب الدكتور خالد حنفى على، والدكتورة سماح عبدالصبور، والدكتورة مروة صبحى منتصر، والدكتور أحمد أمل، والدكتورة عبير ربيع يونس، والدكتورة فاطمة الزهراء عبدالفتاح.

وختامًا ملحق "تحولات استراتيجية" تحت عنوان "الصدمة الإسرائيلية.. والملامح والتداعيات" كتب "عمرو عبدالعاطى، والدكتور محمد بدرى عيد، ومهاب عادل، والدكتور محمد شادى، وهالة الحفناوى، والدكتورة رنا أبوعمرة".