"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر للقضاء على فيروس سي (فيديو)

استعرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي.

جهود مصر للقضاء على فيروس سي