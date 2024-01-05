الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر للقضاء على فيروس سي (فيديو)

فيروس سي
فيروس سي

استعرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي.

جهود مصر للقضاء على فيروس سي 

  • إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018.
  • استهدفت مسح 60 مليون مصري بدءً من الفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا.
  • نجحت في اكتشاف 2.2 مليون و4 آلاف و968 من حاملي الأجسام المضادة.
  • تم امتداد للمبادرة في ديسمبر 2018 بمسح 11 مليون و694 ألف و612 طالبًا.
  • اكتشاف 25 ألفا و911 حاملًا للأجسام المضادة حتى نهاية العام الدراسي 2021 – 2022.
  • امتدت الحملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي بدءً من سبتمبر 2019.
  • وفرت المبادرة العلاج بالمجان للمرضى.
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