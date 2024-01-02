اقتحام 55 ألف مستوطن للأقصى.. انتهاكات الاحتلال فى القدس خلال 2023 (فيديو)

كشفت محافظة القدس عن تقريرها السنوي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات في القدس خلال العام الماضي 2023.

انتهاكات الاحتلال في القدس عام 2023:

- استشهاد 51 فلسطينيًا بينهم 20 طفلًا.

- 224 اعتداءً للمستوطنين.

- 543 إصابة بالرصاص الحي والمغلف.

- اقتحام 55158 مستوطنًا الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

- رصد نحو 3081 حالة اعتقال لفلسطينيين.

- محاكم الاحتلال تصدر 330 حكمًا بالسجن.

- عدد عمليات الهدم بلغت 316 عملية.

وكشف التقرير، عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا من بينهم عشرون طفلًا، وأوضحت المحافظة أن أكثر من 55 ألف مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال خلال العام الماضي.

ورصدت 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وضرب مٌبرح من قبل قوات الاحتلال، ثم اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف فلسطيني بمحافظة القدس، من بينهم نساء وأطفال.