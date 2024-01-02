بولندا تعلن إقلاع طائرات إف 16 لمراقبة وتأمين حدودها مع أوكرانيا

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، عن إقلاع طائرات "إف 16" لمراقبة وتأمين حدودها مع أوكرانيا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لاتفيا تمنح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو

وكان وزير خارجية لاتفيا، كريشانيس كارينش، قد أكد أن إجمالى المساعدات التى قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغت نحو 595 مليون يورو، ما يمثل 0.85% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

وتابع: "لاتفيا تواصل المشاركة فى عملية استعادة أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة تشيرنيهيف، وعلى وجه الخصوص تم التوقيع على اتفاقية بقيمة مليونى يورو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية فى المنطقة".