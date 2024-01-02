حركة فتح: الاحتلال يرتكب إجرامًا في غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن جيش الاحتلال يرتكب إجرامًا في قطاع غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار.

وأضاف نزال، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه أو الاستناد إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

الغرب سيمشي مع إسرائيل أعمى مغمض العينين

ونوه المتحدث باسم حركة فتح، بأن الغرب سيمشي مع إسرائيل أعمى مغمض العينين إلى حيث شاء، مؤكدًا أن موقف مصر والأردن من رفض تهجير الفلسطينيين هو الخطأ الأساسي في الحسابات الإسرائيلية كما وضع في بداية هذه الحرب.

وتابع: إسرائيل كانت تظن أن مصر والأردن سوف تخضعان للضغط الإسرائيلي، وذلك بسبب العين الحمراء التي أظهرتها مصر لإسرائيل في هذا الأمر، ولا زالت عامل حاسم في إحجام إسرائيل عن التعدي على الحدود المصرية.