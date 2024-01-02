كنيسة البازيليك تحتفل برأس السنة الميلادية (فيديو)

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول كنيسة البازيليك تحتفل برأس السنة الميلادية وسط حالة من التفاؤل والأمنيات بأن يعم السلام والرخاء أرجاء العالم.

اليوم نحتفل بالعائلة

وقال الأب بافل، نائب راعي كنيسة البازيليك، إن أمنيتنا لمصر والعالم هو أن يعم السلام، اليوم نحتفل بالعائلة، وهناك الكثير من العائلات المتواجدون بالكنيسة للاحتفال.

وتابع: نصلي للعائلة وندعو أن يعم السلام كل منطقة الشرق الأوسط والعالم كله.

وقالت مواطنة مصرية: أتمنى يكون دائمًا فيه حب ومحبة بين كل الناس وكل الشعوب، لأن الإنسان لازم يتعلم أنه يكون مسامح عشان تكون الحياة حلوة.

وقال مواطن: نطلب من الله أن يباركنا في العام الجديد، ويبارك بلدنا، ويبارك في الرؤساء والمسؤولين والقادة، وربنا يمد إيده ويكون فيه سلام في كل العالم.